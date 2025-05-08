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        NÖHÜ'lü akademisyenin projesine TÜBİTAK desteği

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Asım Soylu'nun hazırladığı "Çekirdeklerin Proton Radyoaktifliğinin Yeni Yaklaşımlar İle İncelenmesi" başlıklı projesi, TÜBİTAK desteği almaya hak kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 14:51 Güncelleme: 08.05.2025 - 14:51
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        NÖHÜ'lü akademisyenin projesine TÜBİTAK desteği
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        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Asım Soylu'nun hazırladığı "Çekirdeklerin Proton Radyoaktifliğinin Yeni Yaklaşımlar İle İncelenmesi" başlıklı projesi, TÜBİTAK desteği almaya hak kazandı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Soylu'nun yürütücüsü olduğu proje, TÜBİTAK 1002-A Hızlı Destek Programı kapsamında destek alacak.

        Proje ekibinde Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gölhisar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan Dr. Öğr. Üyesi Fahrettin Koyuncu ve NÖHÜ Fen Fakültesi Fizik Bölümünden araştırma görevlisi Hasan Sansar da yer alıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, projeyi yürüten akademisyen ve proje ekibini tebrik etti.

        Bilimsel üretkenliği yüksek, ülkenin öncelikli alanlarına katkı sunan çalışmalara ev sahipliği yapmanın kendileri için büyük bir değer olduğunu belirten Uslu, "Prof. Dr. Asım Soylu hocamızı ve proje ekibini bu önemli başarıdan dolayı kutluyor, çalışmalarında üstün başarılar diliyorum. Üniversite olarak bilimsel araştırmaları desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Prof. Dr. Soylu da amaçlarının yapılan araştırmaların atom çekirdeklerinin bilinmeyen ve henüz anlaşılamamış yapısına dair ışık tutmak olduğunu vurgulayarak, dünyada radyoaktivite alanına dair geniş bir literatür bulunsa da proton ve özellikle de ikili proton radyoaktivitesi üzerine yapılan çalışmaların oldukça sınırlı olduğunu kaydetti.

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