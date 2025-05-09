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        NÖHÜ ASES 10. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi'ne ev sahipliği yaptı

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ), ASES 10. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi'ne ev sahipliği yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 17:03 Güncelleme: 09.05.2025 - 17:06
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        NÖHÜ ASES 10. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi'ne ev sahipliği yaptı
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        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ), ASES 10. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi'ne ev sahipliği yaptı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, iki gün süren ve sosyal bilimler alanında akademik gelişmelerin ele alındığı kongreye, 17 farklı ülkeden 460 yazarın katıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, böylesine prestijli bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

        Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen akademisyenlere teşekkür eden Uslu, "Üniversiteler yalnızca eğitim ve araştırma kurumları değil, aynı zamanda sosyal sorunların çözümünde de öncü rol üstlenmelidir." ifadesini kullandı.

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        Galeri

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