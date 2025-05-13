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        Niğde'de "Engelsiz Nağmeler" konseri düzenlenecek

        Niğde Belediyesi, Ömer Halisdemir Üniversitesi ve Türkiye Sakatlar Derneği Niğde Şubesi iş birliğiyle "Engelsiz Nağmeler" konseri düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 15:36 Güncelleme: 13.05.2025 - 15:36
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        Niğde'de "Engelsiz Nağmeler" konseri düzenlenecek
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        Niğde Belediyesi, Ömer Halisdemir Üniversitesi ve Türkiye Sakatlar Derneği Niğde Şubesi iş birliğiyle "Engelsiz Nağmeler" konseri düzenlenecek.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'nde yarın saat 20.00'de engelli bireylerin performanslarını sergileyecekleri konserin şef ve müzik direktörlüğünü Neşet Güngör üstlenecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, sanatın, toplumun tüm kesimlerini bir araya getiren ve insanları eşitleyen bir güç olduğunu ifade etti.

        Özdemir, Engelsiz Nağmeler'in sadece bir konser değil aynı zamanda sosyal bütünleşmenin ve kapsayıcı bir toplumun güçlü bir örneği olacağını kaydetti.

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