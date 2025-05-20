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        Niğde'de 1 milyon 50 bin dolu makaron ele geçirildi

        Niğde'de düzenlenen operasyonda 1 milyon 50 bin dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 40 litre etil alkol ele geçirildi, 4 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 11:50 Güncelleme: 20.05.2025 - 11:53
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        Niğde'de 1 milyon 50 bin dolu makaron ele geçirildi
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        Niğde'de düzenlenen operasyonda 1 milyon 50 bin dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 40 litre etil alkol ele geçirildi, 4 zanlı gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığı önlemeye yönelik çalışma yürüttü.

        Düzenlenen operasyonda 4 şüpheliye ait adres ve araçlarda arama yapan ekipler, 1 milyon 50 bin dolu makaron ve 40 litre etil alkol ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 4 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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