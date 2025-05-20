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        Niğde'de 2 kilo 600 gram kokain ele geçirildi

        Niğde'de düzenlenen operasyonda 2 kilo 600 gram kokain ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 13:01 Güncelleme: 20.05.2025 - 13:01
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        Niğde'de 2 kilo 600 gram kokain ele geçirildi
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        Niğde'de düzenlenen operasyonda 2 kilo 600 gram kokain ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kent genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda operasyon düzenleyen ekipler, narkotik köpeği desteğiyle bir araçta yapılan aramada 2 kilo 600 gram kokain, 4 bin lira ve 3 bin 400 dolar ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutukladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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