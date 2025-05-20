Niğde'de 2 kilo 600 gram kokain ele geçirildi
Niğde'de düzenlenen operasyonda 2 kilo 600 gram kokain ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Niğde'de düzenlenen operasyonda 2 kilo 600 gram kokain ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kent genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Bu kapsamda operasyon düzenleyen ekipler, narkotik köpeği desteğiyle bir araçta yapılan aramada 2 kilo 600 gram kokain, 4 bin lira ve 3 bin 400 dolar ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutukladı.
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