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        Bor'da Filistin için yardım kermesi düzenlendi

        Bor ilçesinde Filistin'e destek amacıyla yardım kermesi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 13:45 Güncelleme: 20.05.2025 - 13:50
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        Bor'da Filistin için yardım kermesi düzenlendi
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        Bor ilçesinde Filistin’e destek amacıyla yardım kermesi düzenlendi.

        İlçe Müftülüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle organize edilen kermes vatandaşlardan ilgi gördü.

        İlçe Müftüsü İsmail Çakır, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışır ve Bor Belediye Başkanı Serkan Baran'ın katılımıyla düzenlenen etkinlikte, öğrenciler, öğretmenler ve gönüllü vatandaşlar bir araya gelerek, Filistin halkı için yardım topladı.

        Etkinlikte konuşan yetkililer, bu tür organizasyonların hem toplumsal dayanışmayı artırdığını hem de mazlum coğrafyalara umut olduğunu belirtti.

        Birçok ürünün satışa sunulduğu kermeste, elde edilecek gelirin Filistin'e gönderileceği kaydedildi.

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