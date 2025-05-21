Niğde'de "Kökümüz Bir Türk'üz Festivali" düzenlenecek

Niğde Belediyesi, Türk kültürünün zenginliği ve Türk dünyası arasındaki kardeşliği kutlamak amacıyla festival düzenleyecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Kültür Merkezi'nde yarın saat 19.30'da yapılacak festivalde, Kazakistan Ulusal Kazak Kızlar Pedagoji Üniversitesi, Azerbaycan Bakü Avrasya Üniversitesi, Gagavuzya Komrat Devlet Üniversitesi ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi öğrencileri, kendi kültürlerini yansıtan geleneksel danslar, müzikler ve görsel şovlar sahneleyecek.

Etkinlikte, Türk kültürünün kutlanması ile dünya çapında kültürel bir etkileşim alanı oluşturması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkan Emrah Özdemir, festivalde aynı kökten gelen yüreklerin buluşacağını belirtti.

Çok özel bir buluşmaya ev sahipliği yapacaklarını kaydeden Özdemir, "Kökümüz Bir Türk'üz Festivali ile Türk dünyasının dört bir yanından gelen gençlerimizi şehrimizde ağırlıyor, kültürümüzün ezgilerini, renklerini ve ritmini hep birlikte yaşıyoruz. Gelin, kardeşliğimizin türküsünü hep birlikte söyleyelim." ifadelerini kullandı.