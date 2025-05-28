Niğde'de ruhsatsız silah operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
Niğde'de ruhsatsız silah bulunduranlara yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı.
Niğde'de ruhsatsız silah bulunduranlara yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız silah bulunduranlara yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda, 7 tabanca, 1 av tüfeği ve 101 tabanca fişeği ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.