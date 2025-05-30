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        Niğde'de Ulusal Ebubekir Hazım Tepeyran Hikaye Yarışması tamamlandı

        Niğde Valiliğince düzenlenen Ulusal Ebubekir Hazım Tepeyran Hikaye Yarışması'nın ödül töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 10:16 Güncelleme: 30.05.2025 - 10:16
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        Niğde'de Ulusal Ebubekir Hazım Tepeyran Hikaye Yarışması tamamlandı
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        Niğde Valiliğince düzenlenen Ulusal Ebubekir Hazım Tepeyran Hikaye Yarışması'nın ödül töreni gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Niğde Belediyesi Hazım Tepeyran Kültür Merkezi'ndeki programda konuşan Vali Cahit Çelik, Ebubekir Hazım Tepeyran'ın yalnızca bir mülki idareci değil, aynı zamanda güçlü bir fikir ve sanat insanı olduğunu belirtti.

        Tepeyran'ın hayatı, duruşu ve eserlerinin bugünün genç kuşaklarına ilham verdiğini kaydeden Çelik, yarışmaya yurt içi ve dışından 419 başvuru yapıldığını, Türkiye Yüzyılı'nın eğitim vizyonuyla örtüşen bu tür kültürel etkinliklerin her yıl farklı bir sanat ve edebiyat disipliniyle sürdürüleceğini dile getirdi.

        Programda, Prof. Dr. Gülin Öztürk tarafından "Küçük Paşa: Ebubekir Hazım" adlı eserle ilgili akademik ve edebi değerlendirmeler yapıldı.

        Güzel Sanatlar Lisesi Çok Sesli Korosu ve yerel sanatçıların sahne aldığı törende, yarışmada dereceye girenlerin hediyeleri verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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