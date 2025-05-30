Niğde'de Ulusal Ebubekir Hazım Tepeyran Hikaye Yarışması tamamlandı

Niğde Valiliğince düzenlenen Ulusal Ebubekir Hazım Tepeyran Hikaye Yarışması'nın ödül töreni gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Niğde Belediyesi Hazım Tepeyran Kültür Merkezi'ndeki programda konuşan Vali Cahit Çelik, Ebubekir Hazım Tepeyran'ın yalnızca bir mülki idareci değil, aynı zamanda güçlü bir fikir ve sanat insanı olduğunu belirtti.

Tepeyran'ın hayatı, duruşu ve eserlerinin bugünün genç kuşaklarına ilham verdiğini kaydeden Çelik, yarışmaya yurt içi ve dışından 419 başvuru yapıldığını, Türkiye Yüzyılı'nın eğitim vizyonuyla örtüşen bu tür kültürel etkinliklerin her yıl farklı bir sanat ve edebiyat disipliniyle sürdürüleceğini dile getirdi.

Programda, Prof. Dr. Gülin Öztürk tarafından "Küçük Paşa: Ebubekir Hazım" adlı eserle ilgili akademik ve edebi değerlendirmeler yapıldı.

Güzel Sanatlar Lisesi Çok Sesli Korosu ve yerel sanatçıların sahne aldığı törende, yarışmada dereceye girenlerin hediyeleri verildi.