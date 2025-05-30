Niğde'de kurban kesim yerleri belirlendi

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Kurban Bayramı süresince vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına gerekli hazırlıkların tamamlandığını ifade etti.

Vatandaşlar, kurbanlarını Niğde Kurban Hizmetleri Komisyonu Başkanlığı tarafından belirlenen, Niğde Belediyesi Yeni Mezbahanesi, pazartesi pazarı, Efendibey Mahallesi kapalı pazarı, Yeşilburç yolu üzerindeki kapalı pazar, Özbelde kapalı pazarı, Afife Hanım Cami yanındaki pazar alanı, Selçuk Mahallesi kapalı pazarı ile İlhanlı Mahallesi kapalı pazar alanında kesebilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belirlenen yerler dışında kurbanlarını umuma açık alanlarda kesenlere cezai işlem uygulanacak.

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