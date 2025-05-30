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        Niğde'de kurban kesim yerleri belirlendi

        Niğde Belediyesi tarafından Kurban Bayramı kurban kesim yerleri belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 14:13 Güncelleme: 30.05.2025 - 14:13
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        Niğde'de kurban kesim yerleri belirlendi
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        Niğde Belediyesi tarafından Kurban Bayramı kurban kesim yerleri belirlendi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belirlenen yerler dışında kurbanlarını umuma açık alanlarda kesenlere cezai işlem uygulanacak.

        Vatandaşlar, kurbanlarını Niğde Kurban Hizmetleri Komisyonu Başkanlığı tarafından belirlenen, Niğde Belediyesi Yeni Mezbahanesi, pazartesi pazarı, Efendibey Mahallesi kapalı pazarı, Yeşilburç yolu üzerindeki kapalı pazar, Özbelde kapalı pazarı, Afife Hanım Cami yanındaki pazar alanı, Selçuk Mahallesi kapalı pazarı ile İlhanlı Mahallesi kapalı pazar alanında kesebilecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Kurban Bayramı süresince vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına gerekli hazırlıkların tamamlandığını ifade etti.

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