Şehit Piyade Uzman Çavuş Enver Yaman'ın Niğde'deki ailesine şehadet haberi verildi

Evli ve 2 çocuğu olan şehidin cenazesinin yarın defnedileceği öğrenildi.

Vali Yardımcısı Mutlu Elmalı ve Garnizon Komutan Vekili Binbaşı Cengiz Yoldaş da eve gelerek, aileye taziyelerini iletti.

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Piyade Uzman Çavuş Enver Yaman'ın şehadet haberi, Niğde'deki ailesine ulaştırıldı.

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