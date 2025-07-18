Niğde'de şehitler ve gaziler için aşure ikram edildi

Niğde Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından şehitlerin anısına ve gaziler için aşure ikramında bulunuldu.

Kent merkezinde Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen etkinliğe, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, protokol üyeleri, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Dualarla başlayan programda birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.

Özdemir, yaptığı açıklamada, "Bu vatan uğruna canını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Aşure paylaşmak kadar, onların hatırasını yaşatmak da bizler için bir sorumluluktur." dedi.

Daha sonra katılımcılara aşure ikram edildi.