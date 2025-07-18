Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde'de şehitler ve gaziler için aşure ikram edildi

        Niğde Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından şehitlerin anısına ve gaziler için aşure ikramında bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 15:58 Güncelleme: 18.07.2025 - 15:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde'de şehitler ve gaziler için aşure ikram edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Niğde Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından şehitlerin anısına ve gaziler için aşure ikramında bulunuldu.

        Kent merkezinde Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen etkinliğe, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, protokol üyeleri, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Dualarla başlayan programda birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.

        Özdemir, yaptığı açıklamada, "Bu vatan uğruna canını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Aşure paylaşmak kadar, onların hatırasını yaşatmak da bizler için bir sorumluluktur." dedi.

        Daha sonra katılımcılara aşure ikram edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Aynı hastanede ikinci ölüm! Brezilyalı modelden sonra...
        Aynı hastanede ikinci ölüm! Brezilyalı modelden sonra...
        Sıcaklıklar 6-12 derece arasında artıyor!
        Sıcaklıklar 6-12 derece arasında artıyor!
        Osimhen'de imza an meselesi!
        Osimhen'de imza an meselesi!
        Aşiyanda felaket! Boşluğa bastı, denize düştü!
        Aşiyanda felaket! Boşluğa bastı, denize düştü!
        Coman bombası!
        Coman bombası!
        Dev şirketin CEO’su eşini aldatırken yakalandı!
        Dev şirketin CEO’su eşini aldatırken yakalandı!
        Kerem Aktürkoğlu'dan ayrılık kararı!
        Kerem Aktürkoğlu'dan ayrılık kararı!
        HAKMAR ve TATBAK'ın sahibine tutuklama talebi
        HAKMAR ve TATBAK'ın sahibine tutuklama talebi
        Bakan Bolat'tan Schengen açıklaması
        Bakan Bolat'tan Schengen açıklaması
        Zaman algımız neden bazen yavaş ya da hızlı?
        Zaman algımız neden bazen yavaş ya da hızlı?
        Anne oğul aynı gün kalp ameliyatı oldu
        Anne oğul aynı gün kalp ameliyatı oldu
        Dünyadan 8 gizli bahçe!
        Dünyadan 8 gizli bahçe!
        Wendel hamlesi!
        Wendel hamlesi!
        İnan Kıraç'ın evliliği iptal edildi
        İnan Kıraç'ın evliliği iptal edildi
        Kamu işçisinin 3. zam teklifi belli oldu
        Kamu işçisinin 3. zam teklifi belli oldu
        Rekor üstüne rekor
        Rekor üstüne rekor
        İstanbul'da son 65 yılın rekoru!
        İstanbul'da son 65 yılın rekoru!
        Suriye'de gerginlik sürüyor
        Suriye'de gerginlik sürüyor
        Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı
        Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı

        Benzer Haberler

        Niğde'de Hıdırlık Külliyesi'nin temeli atıldı
        Niğde'de Hıdırlık Külliyesi'nin temeli atıldı
        1 milyar 300 milyon lira para trafiği tespit edilen yasa dışı bahis soruştu...
        1 milyar 300 milyon lira para trafiği tespit edilen yasa dışı bahis soruştu...
        Niğde merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 31 tutuklama
        Niğde merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 31 tutuklama
        GÜNCELLEME - Niğde'de beyaz eşya deposunda çıkan yangın kontrol altına alın...
        GÜNCELLEME - Niğde'de beyaz eşya deposunda çıkan yangın kontrol altına alın...
        Niğde'de "Toprağın Hafızası Ömer Halisdemir'in İzinde" sergisi açıldı
        Niğde'de "Toprağın Hafızası Ömer Halisdemir'in İzinde" sergisi açıldı
        Niğde'de beyaz eşya deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor
        Niğde'de beyaz eşya deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor