Niğde'de çok yönlü turizm ve spor tesisi yapılacak

Niğde İl Özel İdaresi mülkiyetinde Çamardı ilçesi Demirkazık'ta bulunan 80 dönümlük araziye doğayla uyumlu turizm ve spor tesisi yapılacak.

Aladağlar Milli Parkı sınırları içinde yer alan taşınmaz üzerinde, bungalov konaklama birimleri, kır lokantası, karavan ve çadır kamp alanları ile idari ve sosyal alanları içeren doğayla uyumlu bir turizm ve spor tesisi projesi hazırlandı.

Dağcılık ve doğa turizmini desteklemeyi, bölgeye gelen ziyaretçilere konaklama ve dinlenme imkanı sunmayı amaçlayan projenin tanıtımı Niğde Valiliği toplantı salonunda Niğde Valisi Cahit Çelik başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Vali Cahit Çelik, mevcut kamp merkezinin özellikle güreş milli takımı tarafından yoğun kullanıldığını hatırlatarak, yeni tesisle birlikte bölgenin kamp ve spor turizmi açısından daha da güçleneceğini söyledi.

Vali Çelik, konuşmasının devamında şunları kaydetti:

"1900 metre rakımlı bu alan, yüksek rakım kampları için sporculara büyük avantaj sunuyor. Konaklama, kamp alanları ve spor sahalarıyla çok yönlü bir tesis olacak. Amacımız buradan ticari kazanç sağlamak değil, Niğde'ye uzun vadeli kalıcı bir yatırım kazandırmaktır. Proje kapsamında 23 Temmuz 2025'te saat 11.00'de Niğde İl Genel Meclisi binasında ihale gerçekleştirilecek. İhaleyi kazanan yatırımcıya 25 yıl süreyle işletme hakkı verilecek. Yıllık irtifak hakkı bedeli ise 300 bin TL olarak belirlendi. İhalenin ardından tesisin inşaat ve işletme sürecine ilişkin detaylar kamuoyuyla paylaşılacaktır."