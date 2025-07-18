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        Niğde'de Hıdırlık Külliyesi'nin temeli atıldı

        Niğde Belediyesi tarafından Hıdırlık Mezarlığı içerisinde yapımı planlanan Hıdırlık Külliyesi için temel atma töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 15:19 Güncelleme: 18.07.2025 - 15:22
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        Niğde'de Hıdırlık Külliyesi'nin temeli atıldı
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        Niğde Belediyesi tarafından Hıdırlık Mezarlığı içerisinde yapımı planlanan Hıdırlık Külliyesi için temel atma töreni gerçekleştirildi.

        Törende konuşan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, "Şehrimiz adına hayırlı ve anlamlı bir yapının temelini birlikte atmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

        Özdemir, şunları kaydetti:

        “Cami ve taziye evlerinden oluşan bu kompleks, insanların yalnız hissetmediği, acıların paylaşıldığı, duaların yükseldiği bir mekan olacak. Projenin merkezinde çok kıymetli bir isim var. Caminin yapımının büyük kısmını üstlenen, aynı zamanda bu yapıya adını veren Hacı Tonyukuk Abay’a yürekten teşekkür ediyorum. Çok kıymetli babası Asım Abay’a da vatanına ve milletine böylesine hayırlı bir evlat yetiştirdiği için Niğdeli hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum. Bu yapıyla birlikte Niğde, yeni bir manevi merkez kazanıyor. Biz bu şehre değer katmak için buradayız. Eseri anlamlı kılan sadece duvarlar değil niyetlerdir, gönüllerdir, dualardır."

        Hıdırlık Mezarlığı'nda inşa edilecek külliye, 500 kişilik Hacı Tonyukuk Abay Camisi, 4 adet 791 metrekarelik taziye salonu, 310 metrekarelik açık hava cenaze namazgahı, 1.200 metrekarelik oturma ve bekleme alanı, ayrıca gasilhaneler, morg, şadırvan ve diğer yardımcı birimlerden oluşuyor.

        Temel atma törenine, Niğde Valisi Cahit Çelik, AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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