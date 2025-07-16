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        GÜNCELLEME - Niğde'de beyaz eşya deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Niğde'de beyaz eşya deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 17:10 Güncelleme: 16.07.2025 - 17:18
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        GÜNCELLEME - Niğde'de beyaz eşya deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Niğde'de beyaz eşya deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

        Merkez Paşakapı Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın alt katındaki beyaz eşya deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Depodan yükselen dumanları fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 3 saatte yangını kontrol altına aldı.

        Yangın sırasında binanın 4. katında bulunan biri engelli 2 kadın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla indirildi.

        Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

        Öte yandan, olay yerine gelen Niğde Valisi Cahit Çelik ve İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen de yangınla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

        Vali Çelik, burada yaptığı açıklamada, yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

        Yangının kontrol altına alındığını ifade eden Çelik, deponun üzerindeki evleri zarar gören vatandaşlara geçici konaklama imkanı sağlanacağını ve gerekli tespitlerin ardından maddi destek sağlanacağını söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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