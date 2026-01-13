Niğde'de üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kazada, İ.O. (31) ile T.G. olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücülerden E.E. ile aynı araçta bulunan A.G. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Niğde'de 2 otomobil ve bir tırın karıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

