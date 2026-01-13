Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde'de üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Niğde'de 2 otomobil ve bir tırın karıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2026 - 10:49 Güncelleme: 13.01.2026 - 10:49
        Niğde'de üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Niğde'de 2 otomobil ve bir tırın karıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        R.A. (50) yönetimindeki 34 BHR 049 plakalı otomobil, Niğde-Adana Otoyolu Sazlıca mevkisinde, E.E. (33) idaresindeki 34 FID 235 plakalı otomobille çarpıştı.

        Savurulan 34 BHR 049 plakalı otomobil, emniyet şeridinde park halinde bulunan Y.U'nun (26) kullandığı 31 AHN 606 plakalı tıra çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Kazada, İ.O. (31) ile T.G. olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücülerden E.E. ile aynı araçta bulunan A.G. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Cenazeler incelemenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

