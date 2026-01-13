Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde'de çıkan kavgada tornavidayla yaralanan kişi öldü

        Niğde'de merkeze bağlı Taşlıca köyünde çıkan kavgada tornavidayla yaralanan 1 kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2026 - 10:58 Güncelleme: 13.01.2026 - 10:58
        Niğde'de çıkan kavgada tornavidayla yaralanan kişi öldü
        Niğde'de merkeze bağlı Taşlıca köyünde çıkan kavgada tornavidayla yaralanan 1 kişi yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, Taşlıca Barajı'nda F.G. (21) ile M.A.Ç. (56) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, F.G, aracından aldığı tornavidayla M.A.Ç'yi yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, M.A.Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Şüpheli F.G, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        

