Niğde'de Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yılı dolayısıyla Aladağlar'a tırmanacak dağcılar kamp kurdu

Niğde'de Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yılı dolayısıyla Aladağlar'daki Emler zirvesine tırmanacak 102 dağcı, Sokullupınar Kamp Alanı'nda kamp kurdu.

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan dağcılar, araçlarla Aladağlar'a hareket etti. Aladağlar Kamp Eğitim Merkezi'nde toplanan dağcılar, buradan yürüyerek Sokullupınar Kamp Alanı'na geçti.

Geceyi burada geçirecek dağcılar, sabah saat 04.00'te Emler Vadisi'ne tırmanacak.

Vali Cahit Çelik, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhuriyet'in 102. yılında 102 dağcıyla çok güzel bir etkinlik yapılacağını söyledi.

Birçok yerden dağcıların Aladağlar'a geldiğini belirten Çelik, göreve ilk başladığında 100 dağcıyla Emler Vadisi'ne çıktıklarını anımsattı.

Bu sene hedeflerinin 102 dağcı olduğunu aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"102'nin üzerinde bir katılım oldu. Çok küçük bir grup Demirkazık'a zirve yapacak. Geri kalan grubun büyük kısmıysa Emler zirvesi yapacak. Aladağlar, dağcılık açısından Türkiye'nin cenneti. Bu anlamda dağların başkenti Niğde. Türkiye'de önemli dağlar bulunuyor. Aladağlar, güneyimizde Bolkarlar, kuzeyimizde Erciyes, Melendiz ve Hasan Dağı. Aladağlar da Türkiye'nin dağcılık açısından en iyi dağları çünkü Türkiye'nin en zor tırmanılabilen zirveleri burada. Gelen tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum."