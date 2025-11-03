Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde İl Sağlık Müdürü İnan'dan Organ Bağışı Haftası mesajı

        Niğde İl Sağlık Müdürü Doğan Bahadır İnan, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Giriş: 03.11.2025 - 09:55 Güncelleme: 03.11.2025 - 09:55
        Niğde İl Sağlık Müdürü İnan'dan Organ Bağışı Haftası mesajı
        Niğde İl Sağlık Müdürü Doğan Bahadır İnan, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

        İnan, mesajında, organ bağışının insana verilmiş büyük hediyelerden biri olduğunu ifade etti.

        Bağışlanan her organın bir hastaya umut, bir ailenin yaşam sevinci olduğunu belirten İnan, ülkede binlerce hastanın organ nakli beklediğini kaydetti.

        İnan, organ bağışının umudu gerçeğe dönüştürebilecek bir güç olduğunu aktardı.

        Organ bağışının yalnızca bir sağlık hizmetinin olmadığını vurgulayan İnan, şunları kaydetti:

        "Organ bağışı toplumsal dayanışma, insan sevgisi ve merhametin en güzel örneği. Bir kişinin alacağı karar birçok hayata dokunabilir. Unutmayalım ki bağışlanan her organ, filizlenen yeni bir yaşamdır. Organ bağışı konusunda farkındalık oluşturmak hepimizin sorumluluğudur. Yaşarken de vefat ettikten sonra da insanlara umut olabilmek bırakabileceğimiz en anlamlı mirastır. Niğde halkının bu konuda gösterdiği duyarlılık ve destek bizleri son derece gururlandırmaktadır."

