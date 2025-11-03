Niğde'de duvara çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Niğde'de duvara çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Hasan Hüseyin Şakacı yönetimindeki 51 ACM 210 plakalı otomobil, Niğde-Nevşehir kara yolu kenarındaki duvara çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Ekipler, sürücü Şakacı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
