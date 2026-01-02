Habertürk
        Niğde Haberleri

        Niğde'de sahte içki operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

        Niğde'de düzenlenen sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        Giriş: 02.01.2026 - 14:11 Güncelleme: 02.01.2026 - 14:11
        Niğde'de sahte içki operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
        Niğde'de düzenlenen sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçak ve sahte içki satışını önlemeye yönelik çalışma yürüttü.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 71 şişe sahte içki, 20 litre etil alkol ve 6 şişe anason ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

