        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı

        Niğde merkez ve Bor ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 15:44 Güncelleme: 17.11.2025 - 15:46
        Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı
        Niğde merkez ve Bor ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik 13-16 Kasım'da yürüttüğü çalışmada 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Zanlıların üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve cam aparatı ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

