        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde'de traktörün altında kalan çocuk öldü

        Niğde'nin merkeze bağlı Yeşilgölcük beldesinde kullandığı traktörün altında kalan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 22:24 Güncelleme: 20.11.2025 - 22:24
        Niğde'de traktörün altında kalan çocuk öldü
        Metehan A. (13), tarla sürerken hareket halindeki traktörden inip tekrar binmeye çalıştığı esnada dengesini kaybedip aracın altında kaldı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan Metehan A, olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Çocuk, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

