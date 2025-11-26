Silahla mala zarar verme ve tehdit suçlarından yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Niğde'nin Bor ilçesinde, çeşitli suçlardan aranan ve il dışında yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bor Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 4 Haziran'da ilçede meydana gelen silahla mala zarar verme ve tehdit olayını aydınlatmaya yönelik çalışma başlattı.
Kimlikleri belirlenen T.K. ve S.S, başka bir ilde düzenlenen operasyonla yakalanarak Niğde'ye getirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Bor Adliyesi'ne sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
