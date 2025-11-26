Habertürk
Habertürk
        Niğde Haberleri

        Silahla mala zarar verme ve tehdit suçlarından yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Niğde'nin Bor ilçesinde, çeşitli suçlardan aranan ve il dışında yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        26.11.2025 - 16:38
        Silahla mala zarar verme ve tehdit suçlarından yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Niğde'nin Bor ilçesinde, çeşitli suçlardan aranan ve il dışında yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bor Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 4 Haziran'da ilçede meydana gelen silahla mala zarar verme ve tehdit olayını aydınlatmaya yönelik çalışma başlattı.

        Kimlikleri belirlenen T.K. ve S.S, başka bir ilde düzenlenen operasyonla yakalanarak Niğde'ye getirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından Bor Adliyesi'ne sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

