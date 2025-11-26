Silahla mala zarar verme ve tehdit suçlarından yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Kimlikleri belirlenen T.K. ve S.S, başka bir ilde düzenlenen operasyonla yakalanarak Niğde'ye getirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bor Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 4 Haziran'da ilçede meydana gelen silahla mala zarar verme ve tehdit olayını aydınlatmaya yönelik çalışma başlattı.

