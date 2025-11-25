Niğde Belediyesi personeline kadına karşı şiddetle mücadele eğitimi verdi
Niğde Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında belediye personeline eğitimi verildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye meclis salonunda gerçekleştirilen programda personele, kadına yönelik şiddetin psikolojik, hukuki ve dini boyutları hakkında bilgi verildi.
Eğitim kapsamında, uzman klinik psikolog Çiğdem Uzun Eren, Niğde Barosu Kadın Komisyonu Avukatı Özge Özalp ve Niğde İl Müftülüğü Vaizi Zeliha Zor sunum gerçekleştirdi.
