        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde'de "Kadına Karşı Şiddetle Mücadelede Çok Boyutlu Yaklaşımlar" paneli düzenlendi

        Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında "Kadına Karşı Şiddetle Mücadelede Çok Boyutlu Yaklaşımlar" paneli gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 13:25 Güncelleme: 25.11.2025 - 13:25
        İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen panelin açılışında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nurettin Kesler, toplumun temel yapı taşlarından kadınlara yönelik her türlü şiddete karşı ortak bir kuruş sergilemek için toplandıklarını söyledi.

        Bugünün yalnızca bir farkındalık günü olmadığını belirten Kesler, insan onurunu, eşitliği ve toplumsal vicdanı hatırlatan önemli bir gün olduğunu ifade etti.

        Kesler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının kadına yönelik şiddet ve mücadeleyi bir insan hakkı mücadelesi olarak gördüğünü kaydetti.

        Bu anlayışla ülke genelinde çok boyutlu çalışmalar yürütüldüğü anlatan Kesler, şöyle devam etti:

        "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş her fırsatta kadına yönelik şiddetin sadece bireysel değil, toplumsal bir sorun olduğunu bu sorunun çözümünün de toplumun tüm kesimlerinin ortak çabasıyla mümkün olabileceğini vurgulamaktadır. Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak kadınların güven içinde yaşayabildiği, saygı ve eşitliğin esas alındığı bir toplumsal yapıyı güçlendirmek amacıyla çalışmalarımızı kararlılıkla yürütüyoruz. Bu konuda kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, yerel yönetimlerimiz ve vatandaşlarımızla güçlü bir işbirliği içinde olmaya büyük önem veriyoruz. Unutmamalıyız ki kadına yönelik şiddet ve mücadele yalnızca kadınların değil, toplumun tüm bireylerinin ortak sorumluluğudur. Her birimiz bu mücadelenin önemli bir parçasıyız."

        KADEM Niğde Temsilcisi Aynur Demirtaş da 25 Kasım'ın tüm dünyada kadına yönelik şiddetin konuşulduğu ve şiddetle mücadelenin altının çizildiği önemli bir gün olduğunu anımsattı.

        Kadınların güvenle yaşayabilecekleri bir toplum inşa etmek amacıyla çalıştıklarını vurgulayan Demirtaş, "Şiddetin sebepleri ve sonuçlarını bir bütün olarak değerlendirerek şiddetin farklı boyutlarına dikkati çeken içerikler üretiyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında farkındalık çalışmaları yapıyoruz. Şiddeti açığa çıkaran sebepler, şiddetin türleri ve şiddetin önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunulan eğitimlerimizle şiddeti psikolojik, hukuki ve dini boyutlarıyla ele aldık. Sorunların çözüm yolları noktasında ise şiddetin önlenmesi için eğitsel, politik, hukuki, dini ve anlayış bakış açılarını değerlendirerek kapsamlı çözüm önerileri sunmaya çalıştık." ifadelerini kullandı.

        Niğde Vali Yardımcısı Mutlu Almalı, Belediye Başkan Yardımcısı Ali İlker Atabay, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ersin Aydın ve kadınların katıldığı programda, panele katılanlar sunum gerçekleştirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

