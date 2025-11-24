Vali Çelik'ten Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü mesajı

Niğde Valisi Cahit Çelik, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çelik, mesajında, kadınların aile yapısında toplumsal vicdanın ve kültürel değerlerin taşıyıcısı olduğunu ifade etti.

Kadına yönelik şiddetin yalnızca bir davranış bozukluğu olmadığını belirten Çelik, insan haklarına yönelik ağır bir ihlal ve tüm toplumların ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Kadının onuru, güvenliği ve eşitliğinin adil ve huzurlu bir toplumun vazgeçilmez temeli olduğuna dikkati çeken Çelik, şunları kaydetti:

"Bu gün şiddetin hiçbir toplumda, hiçbir gerekçeyle kabul edilemeyeceğini bir kez daha hatırlatmaktadır. Toplumumuzun kadına verdiği değer, ona sunduğu haklar, fırsatlar, adalet ve güven ortamı ile doğrudan ilişkilidir. Şiddetin önlenmesinde eğitim, bilinçlendirme, kurumsal işbirliği ve aile içi değerlerin güçlendirilmesi temel unsurlardır. Çocuklarımıza saygıyı, merhameti ve insan onuruna duyarlı yaşam kültürünü kazandırmak hepimizin ortak görevidir. Kadınların güçlü olduğu bir toplum, barışın, huzurun ve toplumsal refahın en sağlam temelidir. Kadına yönelik şiddetin tümüyle sona erdiği, kadınların güvenle ve onurla yaşadığı bir dünya temennisiyle, tüm kadınlarımızın Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü'nü saygıyla anıyorum."