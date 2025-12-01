Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde'de 4 milyon 460 bin makaron ele geçirildi

        Niğde'de düzenlenen operasyonlarda 4 milyon 460 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 16:46 Güncelleme: 01.12.2025 - 16:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde'de 4 milyon 460 bin makaron ele geçirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Niğde'de düzenlenen operasyonlarda 4 milyon 460 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde sigara imalatı ve ticareti yapanlara yönelik 24-26 Kasım tarihlerinde çalışma yaptı.

        Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler 2 şüpheliyi yakaladı.

        Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda, 4 milyon 460 bin makaron, 2 av tüfeği ve 65 fişek ele geçirildi.

        Zanlılar, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kabine toplantısı başladı!
        Kabine toplantısı başladı!
        Mevlüt öğretmeni hayattan koparan kazada dava!
        Mevlüt öğretmeni hayattan koparan kazada dava!
        "Umarım beni tekrar çağırır!"
        "Umarım beni tekrar çağırır!"
        Ankara Valiliği'nden 2 kardeşe saldıran pitbull ve sahibiyle ilgili açıklama!
        Ankara Valiliği'nden 2 kardeşe saldıran pitbull ve sahibiyle ilgili açıklama!
        Öldüren yumruk! Yere düştü, başını kaldırıma çarptı!
        Öldüren yumruk! Yere düştü, başını kaldırıma çarptı!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Derbi ne kadar değerli?
        Derbi ne kadar değerli?
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Murat Cemcir'den kötü haber
        Murat Cemcir'den kötü haber
        Eşini ve oğlunu öldüren doktor cezaevinde öldü!
        Eşini ve oğlunu öldüren doktor cezaevinde öldü!
        Patron ve sekreter cinayeti 19 yıl sonra aydınlatıldı!
        Patron ve sekreter cinayeti 19 yıl sonra aydınlatıldı!
        Kendi kullandığı TIR'ın altında kaldı
        Kendi kullandığı TIR'ın altında kaldı
        Çay taşımakla başlamış
        Çay taşımakla başlamış
        Kayseri'de yaşandı... Soba borusu ölümü oldu!
        Kayseri'de yaşandı... Soba borusu ölümü oldu!
        Kızıl saçlı savcının ifadesi alındı: O ben değilim
        Kızıl saçlı savcının ifadesi alındı: O ben değilim
        Bursalı Clio'da LPG ve hibrit dönemi
        Bursalı Clio'da LPG ve hibrit dönemi
        Prof. Görmez'den Papa'nın Türkiye ziyareti yorumu
        Prof. Görmez'den Papa'nın Türkiye ziyareti yorumu
        ASELSAN, LUNA-1 IoT uydusu uzaya çıktı
        ASELSAN, LUNA-1 IoT uydusu uzaya çıktı
        1-7 Aralık haftalık burç yorumları
        1-7 Aralık haftalık burç yorumları
        Üçüncü çeyrek büyüme verileri açıklandı
        Üçüncü çeyrek büyüme verileri açıklandı

        Benzer Haberler

        Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 8 zanlıdan 3'ü tutuklandı
        Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 8 zanlıdan 3'ü tutuklandı
        Niğde'de 3 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu
        Niğde'de 3 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu
        Niğde 8. Kitap Fuarı sona erdi
        Niğde 8. Kitap Fuarı sona erdi
        Niğde'de tek yön projesinde yeni parklanma kuralları açıklandı
        Niğde'de tek yön projesinde yeni parklanma kuralları açıklandı
        Niğde'de araç trafiğini azaltmak için başlatılan tek yön projesi çalışmalar...
        Niğde'de araç trafiğini azaltmak için başlatılan tek yön projesi çalışmalar...
        Kavgada aldığı yumruk darbesiyle düşüp başını kaldırıma çarptı; 14 gün sonr...
        Kavgada aldığı yumruk darbesiyle düşüp başını kaldırıma çarptı; 14 gün sonr...