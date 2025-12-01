Niğde'de 4 milyon 460 bin makaron ele geçirildi
Niğde'de düzenlenen operasyonlarda 4 milyon 460 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde sigara imalatı ve ticareti yapanlara yönelik 24-26 Kasım tarihlerinde çalışma yaptı.
Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler 2 şüpheliyi yakaladı.
Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda, 4 milyon 460 bin makaron, 2 av tüfeği ve 65 fişek ele geçirildi.
Zanlılar, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
