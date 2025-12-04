Habertürk
        Niğde Haberleri

        Niğde'de "Yeşil Yakalılarla Söyleşiler" programı düzenlendi

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde "Yeşil Yakalılarla Söyleşiler" programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 11:56 Güncelleme: 04.12.2025 - 11:58
        Niğde'de "Yeşil Yakalılarla Söyleşiler" programı düzenlendi
        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde "Yeşil Yakalılarla Söyleşiler" programı gerçekleştirildi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki program, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı ortaklığıyla düzenlendi.

        Program, öğrencilerin tarıma dair farkındalığını artırmak amacıyla gerçekleştirildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, üreten üniversite anlayışıyla tarımsal üretime ve bölgesel kalkınmaya öncülük ettiklerini ifade etti.

        Tarım ve gıda alanında Türkiye'nin marka kurumlarından biri olduklarını belirten Uslu, "Niğde Tarım Konseyi'nin kurulmasıyla uluslararası elma fuarının temelini attık. Tarım uygulama alanımızı 50 dekardan 1000 dekara, devam eden çalışmalarla da 2 bin dekarın üzerine çıkarıyoruz. Çiftçi eğitimlerimizle bölge üreticisinin yanında olmaya devam ediyoruz ve bu bağlamda ana arı dağıtımı, budama ve meyve fidanı yetiştiriciliği gibi çalışmalar devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

