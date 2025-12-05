Niğde'de ruhsatsız silah operasyonunda 1 kişi yakalandı

Bir zanlının gözaltına alındığı operasyonda, adreste 2 ruhsatsız tüfek, 1 tabanca ve 177 fişek ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bireysel silahlanmanın önlenmesine yönelik yasa dışı yollarla üretilen ya da ele geçirilen ruhsatsız tabanca ve tabanca fişeği bulundurduğu belirlenen 1 şüphelinin adresine operasyon düzenlendi.

