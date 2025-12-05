Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde'de ruhsatsız silah operasyonunda 1 kişi yakalandı

        Niğde'nin Kömürcü köyünde düzenlenen operasyonda, 2 ruhsatsız tüfek, 1 tabanca ve 177 fişek ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 09:40 Güncelleme: 05.12.2025 - 09:43
        Niğde'de ruhsatsız silah operasyonunda 1 kişi yakalandı
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bireysel silahlanmanın önlenmesine yönelik yasa dışı yollarla üretilen ya da ele geçirilen ruhsatsız tabanca ve tabanca fişeği bulundurduğu belirlenen 1 şüphelinin adresine operasyon düzenlendi.

        Bir zanlının gözaltına alındığı operasyonda, adreste 2 ruhsatsız tüfek, 1 tabanca ve 177 fişek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

