        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde Belediye Başkanı Özdemir, basın mensuplarıyla buluştu

        Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, gazetecilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 12:44 Güncelleme: 08.12.2025 - 12:46
        Niğde Belediye Başkanı Özdemir, basın mensuplarıyla buluştu
        Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, gazetecilerle bir araya geldi.

        Özdemir, Niğde Belediyesi Tabal Gastronomi Evi'ndeki programda, kentteki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        Cuma günü Michelin ödüllerinin açıklandığını anımsatan Özdemir, Tabal Gastronomi Evi'nin Michelin'in Bib Gourmand ödülünü kazandığını belirtti.

        Özdemir, ödülde emeği geçen personellere teşekkür ederek, şunları kaydetti:

        "Gastronomi turizmde çok ön plana çıktı. Michelin yıldızlı restoranların olduğu yerlere insanlar daha çok gitmek istiyorlar. Amacımız belediye olarak öncü olmak. Arkasından da özel sektör gelsin. Bir şehir böyle büyür ve gelişir. Bu doğrultuda çalışıyoruz, restoran kısmında da Allah'a şükürler olsun amacımıza ulaştık. Bunun dışında kentteki çalışmalar devam ediyor. Yoğun bir dönemden geçtik, tek yön projemiz yeni bitti. Kilitli parke teslimimiz ve beton santralimiz çalışmaya başladı. Göreve geldiğimizden itibaren 100'ün üzerinde araç satın almışız belediyenin öz malı yapmışız. Bugün bir tane kiralık aracımız yok. Bu alanlarda bir disiplin sağladık. Suya ve altyapıya da yatırımlar yaptık. Terfi merkezleri, su depoları ve su kuyuları yenilendi."

        Özdemir, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

