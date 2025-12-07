Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde'de iki ayrı kazada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Niğde ve Bor ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında, 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2025 - 12:15 Güncelleme: 07.12.2025 - 12:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde'de iki ayrı kazada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Niğde ve Bor ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında, 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kazaların merkeze bağlı Ovacık köyü ile Bor ilçesine bağlı Bahçeli köyünde meydana geldiği belirtildi.

        Kazalara ilişkin bilgi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Bahçeli köyü Niğde-Ulukışla D-750 kara yolunda saat 02.30 sıralarında meydana gelen kazada, sürücü S.B. (34) direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atmış, araçta yolcu olarak bulunan A.E. (36) olay yerinde yaşamını yitirmiş, S.A. (36), K.K. (42) ve sürücü S.B. (34) yaralı olarak hastaneye sevk edilmiştir. Aynı gün, merkeze bağlı Ovacık köyü Niğde-Kayseri kara yolu 14'üncü kilometresinde saat 04.10 sıralarında seyir halindeki otomobilin sürücüsü E.A. (31) direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarpmış, meydana gelen kazada sürücü E.A. (31) ile araçtaki yolcu A.Ç. (38) olay yerinde hayatını kaybetmiş, Y.D. (35) ise yaralı olarak hastaneye sevk edilmiştir."

        Açıklamada, iki kazaya jandarma, polis ve sağlık ekiplerince müdahale edildiği, yol güvenliği sağlanarak gerekli işlemlerin yürütüldüğü ifade edildi.

        Kazaların kesin oluş sebebine ilişkin teknik incelemelerin ilgili birimlerce titizlikle sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada, "Yaşanan iki kazada toplam 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 4 vatandaşımız yaralanmıştır. Kaza bölgeleri trafiğe açık olup gerekli incelemeler devam etmektedir. Vatandaşlarımızın, özellikle kış şartlarının etkisini artırdığı bu dönemde hız sınırlarına riayet etmeleri, yorgun ve uykusuz araç kullanmamaları, emniyet kemerlerini mutlaka takmaları ve trafik kurallarına azami dikkat göstermeleri büyük önem taşımaktadır. Buzlanma, gizli buzlanma ve görüş mesafesinin azaldığı sabah saatlerinde dikkatli olunması, olası kazaların önüne geçilmesi açısından hayati öneme sahiptir. Trafik güvenliği hepimizin sorumluluğudur. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da sağanak taşkınlara yol açtı!
        İstanbul'da sağanak taşkınlara yol açtı!
        Altınları gasp edip ev sahibi kadını odaya kilitledi!
        Altınları gasp edip ev sahibi kadını odaya kilitledi!
        "F.Bahçe'de şampiyonluk havası yok!"
        "F.Bahçe'de şampiyonluk havası yok!"
        İstanbul'da otoparkta dumanlar yükseldi! 14 araç yandı!
        İstanbul'da otoparkta dumanlar yükseldi! 14 araç yandı!
        Her çocuk grip aşısı olmalı mı?
        Her çocuk grip aşısı olmalı mı?
        Trump'tan kara operasyonu sinyali
        Trump'tan kara operasyonu sinyali
        Galatasaray takım otobüsüne taşlı saldırı!
        Galatasaray takım otobüsüne taşlı saldırı!
        Yargıtay: İşe giderken kazada ölen kişi vazife malulü sayılmalı
        Yargıtay: İşe giderken kazada ölen kişi vazife malulü sayılmalı
        Genç hakim cinayetinde 'Ayaklı Borsa' izi! Vücut dili dehşeti ortaya çıkardı!
        Genç hakim cinayetinde 'Ayaklı Borsa' izi! Vücut dili dehşeti ortaya çıkardı!
        Başakşehir-Fenerbahçe maçının hakem yorumları!
        Başakşehir-Fenerbahçe maçının hakem yorumları!
        Dünyanın en aktif yanardağlarından biri yeniden harekete geçti
        Dünyanın en aktif yanardağlarından biri yeniden harekete geçti
        Şimdi tatil zamanı onlarda!
        Şimdi tatil zamanı onlarda!
        İlk icraatı kumarı yasaklamak
        İlk icraatı kumarı yasaklamak
        Bu yılbaşında neredesiniz?
        Bu yılbaşında neredesiniz?
        "6 kez battım, 7 kez çıktım"
        "6 kez battım, 7 kez çıktım"
        Yeni yıl öncesi "mini check-up" listesi
        Yeni yıl öncesi "mini check-up" listesi
        Çin'den Japon uçaklarına radar kilidi
        Çin'den Japon uçaklarına radar kilidi
        Fenerbahçe 2 haftada 4 puan yitirdi
        Fenerbahçe 2 haftada 4 puan yitirdi
        Tedesco: Maçı koparmamız gerekirdi!
        Tedesco: Maçı koparmamız gerekirdi!
        Rusya'dan Ukrayna'ya saldırı
        Rusya'dan Ukrayna'ya saldırı

        Benzer Haberler

        Otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı
        Otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı
        Niğde'de tavuk döner yiyen 7 çocuk hastaneye başvurdu
        Niğde'de tavuk döner yiyen 7 çocuk hastaneye başvurdu
        NÖHÜ Teknopark firmasına uluslararası yarışmada ikincilik ödülü
        NÖHÜ Teknopark firmasına uluslararası yarışmada ikincilik ödülü
        Niğde'de meralara yeni hayvan içme suyu alanı kazandırıldı
        Niğde'de meralara yeni hayvan içme suyu alanı kazandırıldı
        Vali Çelik: "AFAD gönüllüleri toplumun güçlü dayanağıdır"
        Vali Çelik: "AFAD gönüllüleri toplumun güçlü dayanağıdır"
        Niğdeli gençlerde tarım bilincini artırmak hedefleniyor
        Niğdeli gençlerde tarım bilincini artırmak hedefleniyor