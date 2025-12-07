Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde'de ilk fazı tamamlanan tesiste yıllık 7 bin ton likra üretiliyor

        Niğde Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) ilk fazı tamamlanan yaklaşık 240 milyon dolarlık likra (kumaşın dayanıklı ve esnek olmasını sağlayan sentetik lif) fabrikasında yıllık 7 bin ton likra üretiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2025 - 12:50 Güncelleme: 07.12.2025 - 12:50
        Niğde'de ilk fazı tamamlanan tesiste yıllık 7 bin ton likra üretiliyor
        AHMET DEMİRCAN - Niğde Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) ilk fazı tamamlanan yaklaşık 240 milyon dolarlık likra (kumaşın dayanıklı ve esnek olmasını sağlayan sentetik lif) fabrikasında yıllık 7 bin ton likra üretiliyor.

        Niğde OSB'de 2024'te "Proje Bazlı Yatırım Teşvik Sistemi" kapsamında kurulan tesis, 35 bin metrekare kapalı alanda üretime başladı.

        Birinci fazında aylık 600 ton üretim yapılan fabrikanın, ikinci ve üçüncü faz çalışmalarının tamamlanmasıyla üretim kapasitesinin yıllık 35 bin tona çıkarılması hedefleniyor.

        Yurt içindeki likra ihtiyacının büyük kısmını karşılamayı hedefleyen tesisin ikinci fazının 2 yıl, üçüncü fazının ise yaklaşık 5 yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor.

        Migiteks Tekstil ve Sanayi AŞ Yöneticisi Ahmet Kısacık, AA muhabirine, firmanın tekstil ürünleri ve kumaşlarının daha elastik ve konforlu olması için sentetik bir lif ürettiğini söyledi.

        İthalatın önüne geçmek için yatırım yapmaya karar verdiklerini anlatan Kısacık, şöyle konuştu:

        "Yatırımımız, 'Proje Bazlı Yatırım Teşvik Sistemi'ne dahildir. Bu teşvik Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile verildi ve yatırımı Niğde'de yapmaya karar aldık. Yatırımı üç adımda düşündük. Şu anda biz birinci fazımızı tamamladık ve tutarı yaklaşık 90 milyon dolar civarında. İkinci fazı tamamladığımızda 150, üçüncü fazı tamamladığımızda ise yaklaşık 230-240 milyon dolarlık bir yatırım yapmış olacağız. Trakya'daki fabrikalarımızda personel bulmakta sıkıntı yaşıyorduk. Niğde'de bunun daha az olacağını gördük ve bu yüzden Niğde'yi seçtik. Bir diğer nedeni de ikinci ve üçüncü fazı düşündüğümüzde geniş bir alana ihtiyacımız vardı, orada büyük arsa bulmamızda çok zordu. Niğde'de yaklaşık 200 bin metrekare civarında bir arsa temin ettik ve yatırımımızı burada yaptık."

        - "Üçüncü fazı tamamladığımızda yıllık 35 bin ton üretim yapacağız"

        Birinci fazı tamamladıklarını vurgulayan Kısacık, şunları kaydetti:

        "Şu anda çalışıyoruz. Yıllık üretimimiz 7 bin ton olacak. İkinci fazı tamamladığımızda yıllık 20 bin ton, üçüncü fazı tamamladığımızda ise yıllık 35 bin ton üretim yapacağız. Üçüncü fazlı tamamladığımızda ithalatımızdan daha fazla üretim yapmış olacağız. Bu fabrikanın bir diğer özelliği de yerli spandeks (likra) fabrikası olması. Bu anlamda da ülkemize böyle bir tesis ve yatırım kazandırdığımız için gururluyuz. Üçüncü fazı da bitirdikten sonra dünya pazarına açılmayı, ihracatımızı yapmayı ve dünyada spandeks konusunda söz sahibi olan bir firma olmayı istiyoruz."

        Kısacık, tesisin her alanında kadın istihdamını önemsediklerini ifade ederek, 190 çalışanın yüzde 40'ının kadın olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

