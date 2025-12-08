Niğde Belediye Başkanı Özdemir, belediyenin kilitli parke tesisinde incelemelerde bulundu

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, belediyeye ait yeni yapılan kilitli parke tesisinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Özdemir, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, yapılan tesisin kent ve belediye için bir kazanç söyledi.

Belediyelerin kaldırım taşları, kilitli parkeler ve betona ihtiyaçları olduğunu belirten Özdemir, belediye olarak bu kalemlerde dışa bağımlı olduklarını söyledi.

Özdemir, hedeflerinin kendine yetebilen bir belediye olmak istediklerini kaydetti.

Tesisin otomasyonlu çalıştığını ifade eden Özdemir, 6 personelle belediyenin bütün kilitli parke ve beton ihtiyacını karşıladıklarını aktardı.

Mali disiplin sağladıklarını vurgulayan Özdemir, "Bunu sürdürebilir hale getirmek gerekiyordu. Allah'a şükürler olsun artık kilitli parkemizi de kendimiz üretiyoruz. Burada onlarca yüzlerce çeşit parke taşı üretebileceğiz. Bugün ilk üretimleri de gerçekleştirdik. İnşallah kış boyu üretim devam edecek ve yazın bunları fazlasıyla kullanacağız. Zaten asfaltımızı da kendimiz üretiyoruz. Niğde'mize hayırlı olsun." diye konuştu.