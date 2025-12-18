Habertürk
Habertürk
        Niğde Haberleri

        Niğde'de ruhsatsız silah operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Niğde'de düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 13:29 Güncelleme: 18.12.2025 - 13:31
        Niğde'de ruhsatsız silah operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Niğde'de düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

        ​​​​​​​Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız ateşli silahlarla mücadele kapsamında merkeze bağlı Edikli beldesinde bir eve operasyon düzenledi.

        Evde yapılan aramada, ruhsatsız tüfek, tabanca, şarjör ve 5 fişek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

