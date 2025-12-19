Habertürk
        Niğde Haberleri

        Niğde Adalet Komisyonu Başkanı Ünlü, öğrencilerle buluştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 16:49 Güncelleme: 19.12.2025 - 16:49
        Niğde Adalet Komisyonu Başkanı Bayram Ünlü, Çiftlik ilçesinde ortaokul öğrencileriyle söyleşi gerçekleştirdi.

        Çiftlik İmam Hatip Ortaokulu ve Mustafa Kemal Ortaokulu öğrencileriyle bir araya gelen Ünlü, hukuk ve adalet konusunda bilgi verdi.

        Kimlik bilinci ve aidiyet duygusunun önemli olduğunu dile getiren Ünlü, şunları kaydetti:

        "Kitap okumanın, farklı alanlara ilgi duymanın ve meraklı bir insan olmanın çok önemli olduğuna inanıyorum. Bilgi mutlaka nedenselliğe dayanması gerekir. Sosyal medyanın doğru ve bilinçli kullanılması, arkadaş seçimine özen gösterilmesi insanı hayatta doğru bir yere taşır. Mutlaka bir uğraşla meşgul olmak insanı olgunlaştırır. Anne ve baba hakkına riayet etmek hayatın temel değerlerinden. Suçtan, suç aletlerinden ve suç ortamlarından uzak durmanınsa sağlıklı bir gelecek için vazgeçilmez olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum."

        Ünlü, konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını yanıtladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

