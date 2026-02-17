Niğde'de kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Niğde'de 105 bin dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 2 bin 500 paket sigara ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, kaçak sigara imalatı ve ticareti yapanlara yönelik yürüttüğü çalışmada 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlıların araçlarında yapılan aramalarda, 105 bin dolu makaron ve 2 bin 500 paket sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
