Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri Haberleri

        Niğde'de kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Niğde'de 105 bin dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 2 bin 500 paket sigara ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2026 - 12:18 Güncelleme: 17.02.2026 - 12:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde'de kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Niğde'de 105 bin dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 2 bin 500 paket sigara ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, kaçak sigara imalatı ve ticareti yapanlara yönelik yürüttüğü çalışmada 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Zanlıların araçlarında yapılan aramalarda, 105 bin dolu makaron ve 2 bin 500 paket sigara ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TÜİK: Mutluluk oranı arttı
        TÜİK: Mutluluk oranı arttı
        Kübra 4 günlük nişanlıydı... Ağıtlar yükseldi!
        Kübra 4 günlük nişanlıydı... Ağıtlar yükseldi!
        Hillary Clinton'dan Trump'a: Epstein belgelerini örtbas ediyor
        Hillary Clinton'dan Trump'a: Epstein belgelerini örtbas ediyor
        Galatasaray Şampiyonlar Ligi sahnesinde!
        Galatasaray Şampiyonlar Ligi sahnesinde!
        Yaya geçidinde 1.5 yaşındaki bebeği ezdi!
        Yaya geçidinde 1.5 yaşındaki bebeği ezdi!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Falezlerde "kaçak baraka" işgali
        Falezlerde "kaçak baraka" işgali
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Terörle mücadele, uyuşturucu, suç örgütleri mesajları
        Terörle mücadele, uyuşturucu, suç örgütleri mesajları
        Helikopter pisti heyelanda çöktü!
        Helikopter pisti heyelanda çöktü!
        Sosyal jet lag pahalıya patladı
        Sosyal jet lag pahalıya patladı
        Tedesco'dan sihirli dokunuş: Fenerbahçe'de yıldızlar geçidi!
        Tedesco'dan sihirli dokunuş: Fenerbahçe'de yıldızlar geçidi!
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        Aile boyu kozmetik hırsızlık! Milyonluk ürün çaldılar!
        Aile boyu kozmetik hırsızlık! Milyonluk ürün çaldılar!
        Trump'tan Nancy Guthrie'yi kaçıranlara 'idam' tehdidi
        Trump'tan Nancy Guthrie'yi kaçıranlara 'idam' tehdidi
        İlkay Gündoğan'dan Juventus sözleri!
        İlkay Gündoğan'dan Juventus sözleri!
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        Konutta reel düşüş sürüyor
        Konutta reel düşüş sürüyor
        Çinli robotlardan Kung Fu şov!
        Çinli robotlardan Kung Fu şov!

        Benzer Haberler

        'Tarım Bilimleri Öğrencileri Buluşuyor' etkinliği yoğun katılımla gerçekleş...
        'Tarım Bilimleri Öğrencileri Buluşuyor' etkinliği yoğun katılımla gerçekleş...
        Bakteriler, sanatın ilham kaynağı oldu
        Bakteriler, sanatın ilham kaynağı oldu
        Niğde'de bir haftada 219 kişi hakkında işlem yapıldı
        Niğde'de bir haftada 219 kişi hakkında işlem yapıldı
        Oryantiring İl Birinciliği Niğde'de Tamamlandı
        Oryantiring İl Birinciliği Niğde'de Tamamlandı
        Ulusal Gelişim Ligi Heyecanı Niğde'de yaşandı
        Ulusal Gelişim Ligi Heyecanı Niğde'de yaşandı
        U-16 Erkekler Basketbol Yerel Ligi tamamlandı
        U-16 Erkekler Basketbol Yerel Ligi tamamlandı