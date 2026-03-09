Canlı
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri Haberleri

        Niğde'de şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

        Niğde'nin Çamardı ilçesinde devrilen hafif ticari araçtaki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 20:06
        M.Ö. (42) yönetimindeki 51 ABY 355 plakalı hafif ticari araç Kavlaktepe köyü mevkisi yakınlarında şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü M.Ö. ile aynı araçta bulunan Y.Ö. (38), F.P.Ö. (11) ve G.M.Ö. (2) yaralandı.

        Yaralılar Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

