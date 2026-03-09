Niğde'de şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

Niğde'nin Çamardı ilçesinde devrilen hafif ticari araçtaki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. M.Ö. (42) yönetimindeki 51 ABY 355 plakalı hafif ticari araç Kavlaktepe köyü mevkisi yakınlarında şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü M.Ö. ile aynı araçta bulunan Y.Ö. (38), F.P.Ö. (11) ve G.M.Ö. (2) yaralandı. Yaralılar Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

