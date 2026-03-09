Niğde'de "Dijital Dünyada Kadın: Görünürlük ve Eşitlik Mücadelesi" sempozyumu yapıldı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde, "Dijital Dünyada Kadın: Görünürlük ve Eşitlik Mücadelesi" sempozyumu gerçekleştirildi.



Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Toplumsal Katkı Koordinatörlüğünce düzenlenen sempozyumun açılışında konuşan İŞKUR Niğde İl Müdür Yardımcısı Ayşegül Özdemir, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü anmak için toplandıklarını söyledi.



Özdemir, konferansın dijitalleşme çağında kadın emeğinin görünürlüğü arttırmak için gerçekleştirildiğini belirtti.



Konferansta, dijital şiddeti ve Birleşmiş Milletlerin dijital şiddete nasıl müdahale ettiğinin konuşacaklarını belirten Özdemir, "Dijital dünyada kadının görünürlüğü, eşitliği ve mücadele alanını anlatacağız. Aynı zamanda kadınların toplumsal hayattaki konumunun dijitalleşme çağında nasıl olduğunu aktarmaya çalışacağız. Kıymetli hocalarımız bizimle birlikte bu toplantıyı gerçekleştirecek. O hocalarımızı dinledikten sonra da öğrencilerimiz bu konuda kendilerini geliştirmiş olacaklar diye ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Özdemir, konuşmasının ardından katılımcıların sorularını yanıtlandı.

