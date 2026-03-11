Canlı
        Niğde Haberleri

        Niğde'de yakınlarının haber alamadığı kişi evinde ölü bulundu

        Niğde'de yakınlarının kendisinden bir süredir haber alamadığı 76 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 20:56
        Niğde'de yakınlarının haber alamadığı kişi evinde ölü bulundu

        Niğde'de yakınlarının kendisinden bir süredir haber alamadığı 76 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

        Fertek Mahallesi Tepe Bağları mevkisinde bir evde yaşayan N.B'den haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

        İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, ikametteki kontrollerinde hareketsiz halde bulunan N.B'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından N.B'nin cenazesi otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

