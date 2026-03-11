Canlı
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri Haberleri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 14:59 Güncelleme:
        Niğde'de "Ebru, Tezhip ve Hüsn-i Hat Sergisi" açıldı

        Niğde'de Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce "Ebru, Tezhip ve Hüsn-i Hat Sergisi" açıldı.

        İl Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek, serginin açılışında yaptığı konuşmada, Halk Eğitim Merkezleri olarak sene sonunda büyük sergiler dışında ramazana özel sergi açtıklarını söyledi.

        Özbek, "Adalet, tevazu, sabır konuları da işleyeceğiz. Peygamber Efendimizin doğumunun 1500'üncü yılı olması hasebiyle böyle anlamlı bir çalışma için bir araya geldik. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Emeği geçen kursiyerlerimize çok teşekkür ediyoruz." dedi.

        Halk Eğitim Merkezi Müdürü Orhan Çetin ise düzenlenen sergiden dolayı mutluluk duyduklarını ifade etti.

        Serginin Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin erdem değer ve eylem anlayışı çerçevesinde düzenlendiğini belirten Çetin, şunları kaydetti:

        "Sabır, tevazu ve adalet gibi değerleri hayatımızın her alanına yansıtmak ve Peygamber Efendimizin güzel ahlakını toplum hayatında canlı tutmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Halk Eğitim Merkezi olarak, hayat boyu öğrenme anlayışıyla her yaştan vatandaşımıza yönelik kültürel, sanatsal ve mesleki alanlarda çok sayıda kurs ve etkinlik düzenlemekte, geleneksel sanatlarımızı yaşatmaya ve değerlerimizi yeni nesillere aktarmaya gayret etmekteyiz. Buradaki 65 eser, kursiyerlerimizin sabırla, emekle ve gönülden ortaya koyduğu çalışmaların bir ürünüdür. Etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen öğretmenlerimize, kursiyerlerimize ve katkı sağlayan herkese teşekkür ediyor, sergimizin hayırlı olmasını diliyorum."


        Konuşmaların ardından serginin açılışı gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

