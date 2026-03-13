Canlı
        Niğde Haberleri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 12:20
        Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde bulunduran, kullanan ve satan kişilere yönelik istihbari çalışmalar sonucu merkeze bağlı Konaklı beldesinde bir eve operasyon düzenledi.


        Şüphelinin üzerinde ve evde yapılan aramada, 251,36 sentetik uyuşturucu, 212 gram sentetik uyuşturucu sıvısı, 2 aseton ve 15 bin 730 lira ele geçirildi.


        Yakalanan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

