Niğde'de şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Niğde'de şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Enes A. (24) idaresindeki 51 ACN 748 plakalı araç, Niğde-Çiftlik kara yolu Tepeköy mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü Enes A. ile otomobilde bulunan Aleyna Nur Ö. (24) hayatını kaybetti.
Yaralanan Mustafa S. ile Mehmet Emin D. ise sağlık ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
