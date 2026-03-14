Başhekim Zor'dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Kürşad Ramazan Zor, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Başhekim Zor, mesajında, gece gündüz demeden çalışan tüm sağlık çalışanlarının bayramını kutladı.



Sağlık hizmetlerinin yalnızca bireylerin değil, toplumun huzur ve refahı için de hayati bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Zor, şunları kaydetti:



"Bu alanda büyük bir sorumluluk üstlenen başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık personelimiz mesleklerine duydukları adanmışlık ve insan sevgisiyle toplumumuza umut olmaktadır. Onların emekleri ve gayretleri, sağlık sistemimizin en güçlü temelidir. Özellikle zorlu dönemlerde insanüstü bir gayretle görev yapan sağlık çalışanlarımız, mesleklerine duydukları bağlılık ve insan sevgisiyle büyük bir takdiri fazlasıyla hak etmektedir. Bu anlamlı gün vesilesiyle sağlık hizmetlerinin her kademesinde emek veren sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyor, bu kutsal mesleğe gönül veren tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum. Görevleri başında hayatını kaybeden sağlık kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum."



