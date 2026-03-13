Canlı
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri Haberleri

        Niğde'de bayram öncesi şehit mezarlarının bakım ve temizliği yapıldı

        Niğde'de Ramazan Bayramı öncesi şehit mezarlarında bakım, onarım ve temizlik yapıldı.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ramazan Bayramı öncesi 81 ildeki şehit mezarlarında bakım, onarım ve genel temizlik için çalışma başlatıldığı belirtildi.

        Bu kapsamda Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, il genelindeki şehitlikleri ziyaret etti, bakım, onarım ve temizlik yaptı.

        Programa, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nurettin Kesler, personeller ile sevgi evlerindeki çocuklar katıldı.

        Benzer Haberler

        Niğde'de kalıcı kalp pili uygulaması başladı
        Niğde'de kalıcı kalp pili uygulaması başladı
        Niğde'nin projelerine Bakan Bolat'tan tam not
        Niğde'nin projelerine Bakan Bolat'tan tam not
        Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Niğde'de DENEYAP başvuruları 30 Mart'ta sona eriyor
        Niğde'de DENEYAP başvuruları 30 Mart'ta sona eriyor
        Niğde'de şehit kabirlerine anlamlı ziyaret
        Niğde'de şehit kabirlerine anlamlı ziyaret
        Niğde'de narkotik ekiplerinden bilgilendirme etkinliği
        Niğde'de narkotik ekiplerinden bilgilendirme etkinliği