Niğde'de bayram öncesi şehit mezarlarının bakım ve temizliği yapıldı

Niğde'de Ramazan Bayramı öncesi şehit mezarlarında bakım, onarım ve temizlik yapıldı.



Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ramazan Bayramı öncesi 81 ildeki şehit mezarlarında bakım, onarım ve genel temizlik için çalışma başlatıldığı belirtildi.



Bu kapsamda Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, il genelindeki şehitlikleri ziyaret etti, bakım, onarım ve temizlik yaptı.



Programa, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nurettin Kesler, personeller ile sevgi evlerindeki çocuklar katıldı.

