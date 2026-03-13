Canlı
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri Haberleri

        Niğde Belediyesi mezarlıklarda bayram temizliği yaptı

        Niğde Belediyesi, mezarlıklarda bayram temizliği gerçekleştirdi.

        Giriş: 13.03.2026 - 14:46
        Niğde Belediyesi mezarlıklarda bayram temizliği yaptı

        Niğde Belediyesi, mezarlıklarda bayram temizliği gerçekleştirdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çalışmalar kapsamında yollar süpürüldü, çöpler toplandı ve mezarlıklardaki otlar temizlendi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, bayram öncesinde ziyaretlerin manevi ruha uygun geçmesi için yoğun çaba sarf ettiklerini belirtti.

        Özdemir, "Bayramlar, ebediyete uğurladığımız sevdiklerimizi ve büyüklerimizi dualarla yad ettiğimiz, vefa duygumuzun en üst seviyeye çıktığı günlerdir. Vatandaşlarımızın kabir ziyaretlerini gönül rahatlığıyla, tertemiz bir ortamda yapabilmeleri önceliğimizdir. Bu kapsamda tüm ekiplerimizi mezarlıklarımızda görevlendirdik, ot temizliğinden yol bakımına kadar her ayrıntıyla ilgileniyoruz. Hemşehrilerimizin huzuru için sahada olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

