Kar nedeniyle mahsur kalan 4 kişiyi AFAD kurtardı

NİĞDE'de, dağlık arazide yoğun kar nedeniyle mahsur kalan 4 kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Çamardı ilçesi Yeniköye bağlı Dede mevki dağlık arazisinde özel firmaya ait GSM baz istasyonundaki arızayı gidermek için bölgeye giden 4 kişi, yoğun kar ve sis nedeniyle mahsur kaldı. Durumu yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekibi 8x8 amfibik arazi aracı ile mahsur kalan 4 kişiyi kurtardı.
NİĞDE
26 Aralık 2019 Perşembe
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