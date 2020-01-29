Niğde’de Kardan Adam Şenliği için hazırlıkları devam ediyor

Niğde Valiliği ve Niğde Belediye Başkanlığı iş birliği ile düzenlenecek olan Niğde Kardan Adam Şenliği için hazırlıklar devam ediyor.

Gerekli toplantılar yapılarak kardan adam şenliği için görev dağılımlarının belirlenmesinin ardından organizasyon için çalışmalar yapılmaya başlandı. Gerçekleştirilmesi planlanan şenlik etkinlikleriyle ilgili incelemelerde bulunmak üzere Niğde Murtaza Köyü Keten Çimen mevkiinde Niğde Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Yiğit, Niğde Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötkünlü incelemelerde bulundu.

Kayak sporu ile uğraşan öğrencilerin hazır bulunduğu incelemede öğrenciler alanda test kayışları yaparak zeminle ilgili değerlendirmelerde bulunuldu. 9 Şubat 2020 Pazar günü saat 12:00’da yapılacak Niğde Kardan Adam Şenliği’nde Niğde Belediyesi tarafından Çorba İkramı, Çiftlik Belediyesi tarafından Çay ikramının yanı sıra alana ulaşım için Niğde Belediyesi önünden saat 10:30 11:30 arası ücretsiz servis imkanı sağlanacağı yetkililer tarafından belirtildi.

NİĞDE 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:18

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