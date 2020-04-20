Niğde’de 1 beldede karantina kalktı

Niğde’nin Altunhisar ilçesine bağlı Karakapı Beldesi’nde uygulanan karantina kaldırıldı.
6 Nisan'da karantina tedbirleri uygulanmaya başlanan Karakapı Beldesinde , sağlık taraması sonucunda şüpheli vakaya rastlanılmaması nedeniyle kaldırıldı. Niğde'de koronavirüs tedbirleri kapsamında Çiftlik ilçesi Bozköy beldeleri ve 11 Nisan'da merkeze bağlı Alay beldesi, 12 Nisan'da Çiftlik ilçesine bağlı Murtaza köyünde karantina uygulaması devam ediyor.
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