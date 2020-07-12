Niğde'de otoyolda kaza: 1 ölü, 1 yaralı

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Ali GÖKDAL/ULUKIŞLA, (Niğde), (DHA)NİĞDE´nin Ulukışla ilçesinde kamyona arkadan çarpan hafif ticari araçtaki Ayşe Karaçalı (43) hayatını kaybetti, sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Pozantı-Niğde Otoyolu Kırkgeçit Tünelleri, Çeleme Deresi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Ali Karaçalı (47) yönetimindeki 01 ERR 71 plakalı hafif ticari araç, Muammer Gezer´in kullandığı 42 Z 2270 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç hurdaya dönerken, sürücü Ali Karaçalı yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarılan Ayşe Karaçalı´nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından Ulukışla Devlet Hastanesi´ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde / Ulukışla Ali GÖKDAL

2020-07-12 16:21:00



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